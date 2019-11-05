Türkiye

Plastik şişede sahte içki satmışlar

05 Kasım 2019 Salı 07:56 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 09:26

İzmir'de bir depoya düzenlenen ve yarım litrelik pet su şişelerine doldurulmuş sahte içkinin ele geçirildiği operasyonda iki zanlı yakalandı.