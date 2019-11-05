Türkiye

Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

05 Kasım 2019 Salı 06:41 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 06:46

Uşak'ta otomobilin kargo kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Denizli'de de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

[Fotoğraf: DHA ]