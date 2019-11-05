Uşak'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı05 Kasım 2019 Salı 06:41 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 06:46
Uşak'ta otomobilin kargo kamyonuna arkadan çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Denizli'de de otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Uşak'ta Mehmet Fatih Karadaş yönetimindeki otomobil, D-300 kara yolunun çınar rampası mevkisinde, aynı yönde giden Ünal Temel'in kullandığı kargo kamyonuna arkadan çarptı.
Kazada, Karadaş ile yanında bulunan Murat Fillik otomobilde sıkıştı.
İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Karadaş hayatını kaybetti.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Fillik'in ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Denizli'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Öte yandan Denizli'den Acıpayam istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, Yunus Emre Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda, Mehmet Çakal'ın kullandığı bisiklete çarpıp kaçtı.
Çakal hayatını kaybetti.
Çakal'ın cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, otomobilin sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA