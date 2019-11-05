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Otomobil park halindeki iş makinesine çarptı: 2 yaralı05 Kasım 2019 Salı 05:24 - Son Güncelleme 05 Kasım 2019 Salı 05:25
Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'nın Çubuk ilçesin Cumhuriyet Mahallesi Sanayi Caddesi'nde, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, park halindeki iş makinesine çarptı.
Kazada, otomobilde bulunan Harun ve Halil İbrahim Çınar yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA
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