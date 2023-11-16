Plakasına rakam ekleyen motosiklet sürücüsüne 28 bin lira ceza

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik, Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Çoban kavşağında rutin denetimleri sırasında durumundan şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsünü durdurdu.

Yapılan sorgulamada Taha Özdelen idaresindeki 81 BV 2201 plakalı motosikletin tescil plakasının 81 BV 220 olduğu ve plakaya yağlı boya ile 1 rakamının eklenerek 2201 yapıldığı tespit edildi.

Sürücüye sahte plaka ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 28 bin 492 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca motosiklet trafikten men edildi.