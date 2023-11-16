Bebeğini çöp konteynerine atan kadına ağırlaştırılmış müebbet talebi

Sanık F.T. hakkında hazırlanan ve "alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

F.T, iddianamede yer alan ifadesinde, suçlamayı reddetti.

Bebeğinin sağ doğmadığını öne süren F.T, "Sabahtan akşama kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi." ifadelerini kullandı.

Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da çöp konteynerinde havluya sarılı bebek bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, bebeğin hayatını kaybettiğini belirlemiş, gözaltına alınan anne F.T. tutuklanmıştı.