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Türkiye
AA 16.11.2023 21:00

Esen Kart 11 ilde 64 bin afetzede aileye ulaştırıldı

AFAD, deprem bölgesinde konteyner kentlerdeki afetzedelerin kullanabileceği Esen Kart'ın, 11 ilde 64 bin 761 aileye ulaştırıldığını açıkladı.

Esen Kart 11 ilde 64 bin afetzede aileye ulaştırıldı

AFAD'ın sosyal medya hesabından, "Esen Kart Projesi ile afetzedelerimizin yanındayız" mesajıyla yapılan paylaşımda, konteyner kentlerde misafir edilen afetzede vatandaşların kendi mutfaklarında yemek pişirmelerine olanak sağlamak için aylık 3 bin lira tutarında market harcaması yapabilecekleri Esen Kart dağıtımının aralıksız sürdüğü belirtildi.

AFAD ve Türk Kızılay işbirliği ile geliştirilen Esen Kart'ın, bugüne kadar 11 ilde 64 bin 761 afetzede aileye ulaştırıldığı, toplam 658 milyon 569 bin lira tutarında harcama kredisinin vatandaşların kartlarına yüklendiği ifade edildi.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Afetzede vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve afetin izlerini silmek için devletimizin tüm imkanları ve aziz milletimizin destekleri ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz."

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Deprem AFAD
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