Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasal olmayan yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.K'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Edirne Terörle Mücadele
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