Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 11:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçlerince 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan ve terör örgütünün mensubu oldukları belirtilen F.Y ve Ö.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Edirne Yunanistan FETÖ
Sıradaki Haber
Sosyal konutta kura çekimleri sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz