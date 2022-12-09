Beşiktaş'ta bulunan Çırağan Sarayı'nın otel bölümünde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Yangının, 3. katta çıktığı ve otelin bir kısmının restorasyon altında olduğu bilgisine ulaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına Beyoğlu, İstinye, Şişli ve Beşiktaş itfaiyelerine bağlı 20 araçla müdahale edildi. Merdivenli araçla otelin çatı ve üst katlarına çıkarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle otelde bulunanlar ve işçiler tahliye edildi. Yoğun duman birçok yerden görüldü.

Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. https://t.co/nUnF2oTvCY — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 9, 2022

Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Beşiktaş'tan Ortaköy'e giden sahil kısmını trafiğe kapattığı öğrenildi.

[Fotoğraf: AA]

"Yangın, saray kısmına sıcramadı"

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, otelin tadilat yapılan bölümünde saat 10.55 sıralarında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra otel çalışanlarının da müdahale ettiğini söyledi.

Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Tadilat yapılan 3. katta yangın çıktı. Yangının sebepleri konusunda itfaiye raporu çıkacak. An itibarıyla önemli olan hiçbir şekilde can kaybı olmaması. İstanbul'umuzun göz bebeğinde, Boğazın en nadide noktalarında, en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. İnşallah en kısa zamanda toparlanacak. Bizler hepimiz buradayız. 3 vatandaşımız, 3 işçimiz, çalışan emekçimiz etkilendi. Onlardan 2'si kendi imkanları gayretleriyle buradan ayrıldılar. Birine ambulansta gerekli oksijen takviyesi yapılıyor. Herhangi hayati tehlikesi yok. Şu anda yangın kontrol altına alındı, saray kısmına sıçramadı."

[Fotoğraf: AA]

Sarayın internet sitesinde, 310 odalı otel binasında bazı oda ve süitlerde yenilenme çalışması yapıldığı duyurulmuştu.

[Fotoğraf: AA]