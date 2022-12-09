Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 10:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 157 tutuklama
[Fotograf: İHA]
Kocaeli'de düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda gözaltına alınan 189 şüpheliden 157'si tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kent genelinde 5 Aralık'ta 867 personelden oluşan 13 özel harekat timi, 225 ekip, 3 deniz liman botu, 1 helikopter, 1 İHA ve 12 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen 207 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 189 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 157'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 32'sine adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde, 326 sentetik ecza maddesi, 27 hassas terazi, 7 tüfek, 22 tabanca, 366 fişek, 15 bin 875 lira ele geçirildi.
Etiketler: Kocaeli
Son Haberler
- 11:09
- 11:08
- 11:00
- 10:35
- 10:30
Sıradaki Haber
Samsun’da DEAŞ operasyonunda 4 zanlı yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz