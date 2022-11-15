Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 10:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
PKK'lı terörist Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Terörle Mücadele PKK/YPG
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