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PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü 4 teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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PKKdan kaçan 4 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde meydana gelen olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Şemdinli'de, Van ve Bitlis kırsalında icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.  

 


 

Kaynak: İHA

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist, Irak'ın kuzeyi
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