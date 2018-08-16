PKK'dan kaçan 4 terörist teslim oldu

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde meydana gelen olaylarla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyinde barınma alanlarından kaçan bölücü terör örgütü mensubu 4 terörist, Şırnak Silopi'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Hakkari Şemdinli'de, Van ve Bitlis kırsalında icra edilen arazi aramasında tespit edilen 6 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.

15 Ağustos 2018’de icra edilen arazi aramalarında; Van, Bitlis ve Hakkari/Şemdinli’de altı el yapımı patlayıcı tespit ve imha edilmiştir.https://t.co/RrVjlfHeu2