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Türkiye
AA 28.05.2024 11:50

Piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon sahte dolarla yakalandılar

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi. Irak'ta üretilen sahte paraları piyasaya süreceği iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon sahte dolarla yakalandılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "parada sahtecilik ve resmi belgede sahtecilik" suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Çalışmalarda yabancı uyruklu şüphelilerin Irak'ta üretip Türkiye'ye getirdiği sahte dolarların piyasaya sürüleceği tespit etti.

Ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi Fatih'teki evine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Adresteki aramada ise 1,5 milyon dolar sahte para ele geçirildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

2 şüpheli tutuklandı

Çalışmaların devamında olayla bağlantılı olan 2 şüpheli, Kağıthane ve Küçükçekmece'de belirlenen adreslerde yakalandı.

Aramalarda 28 bin dolar sahte para ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 500 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Piyasaya süreceklerdi: 1,5 milyon sahte dolarla yakalandılar

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