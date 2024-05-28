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Türkiye
AA 28.05.2024 11:38

"Hediye esrar" savunması yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

Diyarbakır Havalimanı'nda bacaklarına sardığı 503,6 gram toz esrarla yakalanan bedensel engelli sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezası verildi.

"Hediye esrar" savunması yapan sanığa 8 yıl 4 ay hapis

İstanbul uçağına binmek üzere 18 Aralık 2023'te saat 21.00'de Diyarbakır Havalimanı'na giden ve yürüme güçlüğü bulunan Mehmet B'nin güvenlik noktasında yapılan kontrolde sağ ve sol bacağına sarılı vaziyette 2 parça halinde 503,6 gram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanık Mehmet B. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hazırlanan iddianame 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde yapılan test sonucuna göre sanığın uyuşturucu kullanmadığının tespit edildiği belirtildi.

"Kendisine hediye olarak uyuşturucu madde götürmek istedim"

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde 8 Mayıs'taki karar duruşmasında, sanık Mehmet B. ve avukatı hazır bulundu.

Duruşmada Mehmet B, şu savunmayı yaptı:

"İstanbul'da bir arkadaşım bana otelde iş bulmuştu. Santral görevlisi olarak çalışacaktım. Kendisine hediye olarak uyuşturucu madde götürmek istedim. Kendisi uyuşturucu madde kullanıyordu. Bu yüzden ona hediye almak istedim. Ben çok sık uyuşturucu kullanmam, engelliyim. Kesinlikle iddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum."

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanığın üzerine isnat edilen suçtan cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

8 yıl 4 ay hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet B'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri ile ele geçirilen uyuşturucu miktarını dikkate alarak Türk Ceza Kanununun (TCK) 188/3 maddesi gereğince 10 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Heyet, sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışlarını göz önünde bulundurarak, hapis cezasının 8 yıl 4 aya indirilmesini kararlaştırdı. Ayrıca 16 bin 600 lira adli para cezası verilen sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.

Verilen hapis cezasına ilişkin mahkemenin gerekçeli kararında şu ifadeler yer aldı:

"Sanık söz konusu uyuşturucu maddeyi İstanbul'da bulunan bir arkadaşına hediye aldığını belirterek üzerine atılı suçlamaları kısmen kabul etmiştir. Uyuşturucunun yakalanış şekli, miktarı, sanığın uyuşturucu kullanmadığını gösterir tektik sonuç raporları bir bütün halinde değerlendirildiğinde üzerine atılı suçu işlediği mahkememizce sabit görülmüş ve sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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