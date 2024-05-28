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Türkiye
AA 28.05.2024 11:36

Edirne'de çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 119 kişi yakalandı

Edirne'de yakalama kararı bulunan 119 kişi jandarma tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edirne'de çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 119 kişi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde icra edilen faaliyetler neticesinde, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) üzerinden haklarında yakalama kararı bulunan 119 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmaların halkın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.

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