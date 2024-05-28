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Türkiye
AA 28.05.2024 11:02

İş yerine ses bombası atılmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Küçükçekmece'de 3 gün önce iş yerine ses bombası atılmış ve 2 kişi yaralanmıştı. Borç meselesi nedeniyle çıktığı düşünülen olaya ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İş yerine ses bombası atılmasına ilişkin 7 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şubesi ekipleri, 25 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinin önüne akşam saatlerinde motosikletle gelen maskeli 2 şüphelinin ses bombası atması ve 2 kişinin yaralanmasına ilişkin yürütülen çalışmada zanlıların kimliklerini ve adreslerini belirledi.

Ekipler, Küçükçekmece ve Çekmeköy'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda motosiklet sürücüsü M.C.D. ve saldırıyı gerçekleştiren E.Ş. ile 5 zanlıyı yakaladı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda olayda kullanılan motosiklet, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olayın şüpheliler ile müştekiler aralarında borç meselesi nedeniyle husumet oluşmasından kaynaklandığı değerlendiriliyor.

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