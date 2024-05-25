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Türkiye
TRT Haber, AA 25.05.2024 22:52

İstanbul'da iş yerine ses bombalı atıldı: 2 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de bir iş yerine ses bombası atıldı, 2 kişi yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İnönü Mahallesi Hakan Caddesi'nde tütün mamulleri satılan iş yerinde akşam saatlerinde patlama oldu.

Patlamada içerde bulunan 2 kişi yaralandı, iş yeri ve bitişiğindeki dükkanda hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık görevlilerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Görgü tanığı Mahir Çok, motosiklet üstünde maskeli 2 kişi gördüğünü, bu kişilerin iş yerine bir cisim atıp kaçtıklarını söyledi.

Bölgeye güvenlik şeridi çeken polis, iş yeri ve çevresinde inceleme yaptı.

Patlamaya ses bombasının neden olduğu tespit edildi. 

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