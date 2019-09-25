Türkiye
Pitbull besleyen iki kişiye 15 bin 604 lira ceza25 Eylül 2019 Çarşamba 10:37 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 10:45
Konya'da tehlikeli köpek ırkları arasında yer alan pitbull besleyen iki kişiye toplam 15 bin 604 lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Verilen adreslere giden ekipler, el koydukları 2 pitbull cinsi köpeği Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.
Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA