Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 pitbull cinsi köpek beslenildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Verilen adreslere giden ekipler, el koydukları 2 pitbull cinsi köpeği Konya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na teslim etti.

Köpekleri besleyen 2 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda belirtilen "tehlike arz eden hayvanları üretmek ve sahiplenmek" suçlarından toplam 15 bin 604 liralık idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA