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Pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde pikapla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Ahmet Koçyiğit idaresindeki pikap ile Engin Demirel yönetimindeki yolcu otobüsü Bolu Doğu Gişeleri kesiminde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
Kazada pikap sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Bolu Doğu Gişeleri ile Bolu Batı Gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.
Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.
Etiketler: anadolu otoyolu trafik Kazası ankara istikametiSon Güncelleme: 31 Temmuz 2020 Cuma 02:31
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