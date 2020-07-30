Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yaşandı.

Cadde üzerindeki 5 katlı binanın 3. katındaki dairenin balkonu henüz bilinmeyen bir sebeple büyük bir gürültüyle çöktü. Balkonun çökmesi sonucu büyük panik yaşayan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve belediye ekipleri de caddedeki beton parçalarını temizledi.

Kaldırımda kimsenin olmaması faciayı önledi

Balkonun çökmesi sonucu beton parçaları caddeye ve kaldırıma düştü. Çökme sırasında kaldırımda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Beton yığınları bütün kaldırımı kaplarken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yol kenarında park halinde bulunan araçlarda ise küçük çaplı hasarlar oluştu.