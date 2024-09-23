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Türkiye
AA 23.09.2024 10:58

Periyodik araç muayenesi ile 5 bin ölümlü kazanın önüne geçildi

Periyodik araç muayenesi uygulaması sayesinde 2008-2022'de 5 bin 33 ölümlü kazanın ve 219 bin yaralanmanın önüne geçildi. Önlenen kazalar sayesinde ekonomiye 22,4 milyar lira tasarruf sağlandı.

Periyodik araç muayenesi ile 5 bin ölümlü kazanın önüne geçildi

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, Uluslararası Araç Muayene Komitesi (CITA) tarafından yayımlanan "Türkiye'de Karayolu Güvenliği ve Periyodik Araç Muayenesi" uygulamasının "ekonomiye yönelik etkisi" başlıklı araştırmaya yer verildi.

TÜVTÜRK'ün trafik güvenliğine katkısını ortaya koyan araştırma, Institute for Economic Research and Consulting GmbH tarafından hazırlandı.

Almanya'daki Zeppelin Üniversitesi'nde Mobilite, Ticaret ve Lojistik Profesörü olan Dr. Wolfgang H. Schulz ve ekibinin öncülük ettiği araştırma, Türkiye'de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde TÜVTÜRK tarafından yürütülen periyodik araç muayenesi hizmetinin başlatıldığı 2008 ile 2022 arasındaki dönemini kapsıyor.

Ekonomiye 22,4 milyar lira tasarruf sağlandı

Buna göre, söz konusu dönemde periyodik araç muayenesi sayesinde 5 bin 33 ölümlü kaza ve 219 bin 498 yaralanma önlendi.

Araştırmada yer alan ekonomik analizler, araç muayenesi uygulamasının önemli maliyet tasarrufları sağladığını da ortaya koyuyor. 2008'den 2022'ye kadar yapılan muayenelerle önlenen kazalar sayesinde ekonomiye 22,4 milyar lira tasarruf sağlandı.

Araç muayenesinin, yol kazalarının sebep olduğu mali yükü hafifletmede etkin bir araç olduğu vurgulanan çalışmada, yıllık ortalama tasarrufun ise 1,5 milyar liraya ulaştığı ifade edildi.

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Otomotiv TÜVTÜRK Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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