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Türkiye
TRT Haber 23.09.2024 10:04

9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Karadeniz'in kuzeyi ile Marmara'nın güneyinde sağanak geçişleri bekleniyor. Meteoroloji 9 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. Bu illerde yaşayan vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

9 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı

Yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Eskişehir'in kuzey kesiminin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde normallerinin 3-5 derece altında seyretmesi bekleniyor.

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Rüzgarın ise genellikle yurdun batısında kuzey ve kuzeybatı, Karadeniz bölgesi ile yurdun doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor.

Yağışların Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

9 il için uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların kuvvetli olması beklenen şehirler için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Bolu, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon, Karabük ve Düzce için sarı kodlu, Bartın ve Zonguldak için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Kuvvetli sağanak ve su baskınlarına karşı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

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