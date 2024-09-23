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Türkiye
AA 23.09.2024 09:11

Bartın'da sağanak taşkına neden oldu

Bartın'da şiddetli yağış nedeniyle Bartın Irmağı'nda taşkın meydana geldi. Ekipler alarma geçerek, ırmak kenarındaki yolları boşalttı. Bazı mesire yerleri ve yollar su altında kaldı.

Bartın'da sağanak taşkına neden oldu
[Fotograf: İHA]

Bartın'da gün boyu devam eden sağanak yağış nedeniyle gece yarısı Bartın Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Irmağın Çağlayan Parkı mevkisi, Karaçay ve Taşköprü mevkilerinde taşkın meydana geldi.

Yağış nedeniyle alarma geçen polis ekipleri, sık sık ırmak seviyesini kontrol ederek, polis haber merkezine bilgi verdi. Gece ırmağın taşmaya başlaması ile birlikte polis ekipleri de harekete geçti.

Bazı yollar ulaşıma kapandı

Çağlayan piknik alanı önündeki yolda park halindeki araçlar, polisin uyarısı ile bölgeden uzaklaştırıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yol tamamen su altında kaldı. Karaçay Mahallesi ve Taşköprü mevkilerinde de taşan ırmak ve yaka selleri nedeniyle piknik alanı, köprü ve yollar suyla doldu.

Polis ekipleri, su dolan yolların girişine şerit çekerek, ulaşıma kapattı. Ayrıca Bartın-Amasra karayolunda da sel yaşanmaması için taşan ırmağın önüne kayalardan bent yapım çalışmasına başlandı. Irmağın taşmaya başladığı bölgede, iş makineleri yardımıyla üst üste kayalardan set oluşturuldu.

Bartın'da sağanak taşkına neden oldu

Çok sayıda kaza yaşandı

Bartın Vali Yardımcısı Uğur Karakaya ve Bartın Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, ırmağın taştığı ve set yapım çalışmalarının gerçekleştiği bölgelerde inceleme yaptı.

Öte yandan yağış nedeniyle bazı bodrum ve giriş katlardaki evleri su basarken, çok sayıda kaza meydana geldi.

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