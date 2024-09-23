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Türkiye
DHA 23.09.2024 10:20

Freni boşalan tır 4 araca çarparak durabildi

Burdur'da freni boşalan tır, 2 otomobil ve başka bir tıra çarparak durabildi. Meydana gelen zincirleme kazada, tırı durdurmaya çalışan sürücünün bacağı aracın altında kalarak ezildi.

Freni boşalan tır 4 araca çarparak durabildi

Aydınlıkevler Mahallesi Dumlupınar Caddesi'nde park halindeki patates yüklü tırın dün saat 19.30 sıralarında freni boşaldı.

Sürücü Murat B., tırın hareket ettiğini görünce durdurmak için şoför mahalline binmeye çalıştı. Tırın ön lastiği ayağının üzerinden geçen Murat B. yaralandı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Kontrolden çıkan tır ise önce aynı cadde üzerinde park halindeki 2 otomobil ve başka bir tıra çarparak durabildi.

Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan tır da park halindeki tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Murat B. ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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Burdur Trafik Kazası
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