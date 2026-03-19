AA 19.03.2026 12:15

Pendik'te trafik tartışmasında araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza

Pendik'te trafikte tartıştığı sırada aracından inen sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesildi.

Pendik'te trafik tartışmasında araçtan inen sürücüye 180 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan trafikteki tartışma görüntülerine ilişkin inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalarda, 18 Mart'ta Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir sürücünün başka bir sürücüyle tartıştığı, bu sırada aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi.

Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen S.Ö. (36) gözaltına alındı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" maddesinden 180 bin lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, araç da 60 gün trafikten men edildi.

Şüphelinin, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Sıradaki Haber
Türkiye, bayramda 5 bin ton baklava tüketmeye hazırlanıyor
SON HABERLER
13:00
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 189,6 milyar dolar oldu
12:58
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
12:54
Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü
13:03
ABD'den vatandaşlarına Suudi Arabistan'dan ayrılmaları çağrısı
12:48
Alo 170'e geçen yıl 17 milyon 708 bin 612 çağrı geldi
12:50
Kartlı ödemeler şubatta 2,2 trilyon lira oldu
Yerleşik ve göçmen kuşların güvenli yaşam alanı: Çakalburnu Lagünü
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
