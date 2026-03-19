Türkiye, bayramda 5 bin ton baklava tüketmeye hazırlanıyor

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, ramazan ayında baklava sektörünün hareketli geçtiğini belirterek, "Şu anda bayram yaklaştığından dolayı siparişler gelmeye başladı. Biz de buna hazırlanıyoruz" dedi.

Normal zamanlara göre ramazanda tüketimin arttığını söyleyen Yıldırım, "Arife, bayramın birinci ve ikinci günü olmak üzere üç gün içerisinde Türkiye genelinde 5 bin ton baklava tüketileceğini öngörüyoruz. Bunun yaklaşık 1500 tonunun İstanbul'da tüketileceğini düşünüyoruz" diye konuştu.

Yıldırım, midye baklavanın son zamanlarda baklava klasikleri arasında yerini aldığını kaydederek, "Soğuk baklava var. Aynı zamanda mor baklava da artık tanınmaya ve tüketilmeye başlandı. Şöbiyet, havuç dilimi bunlar da klasikleşti artık. Tabii tüketicinin en çok istediği, tükettiği klasik fıstıklı baklava" ifadesini kullandı.

Klasik fıstıklı baklavanın kilogramının 1800 lira ile 2 bin lira arasında satıldığını aktaran Yıldırım, cevizli baklavanın ise 1500 lira olduğunu dile getirdi.

"Kaliteli bir baklava yemek istediğinizde 2 bin lirayı buluyor"

Yıldırım, baklavada fiyatı oluşturanın içerisinde kullanılan ham madde kalitesi ve ham madde miktarı olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fıstığı ne kadar bol kullanırsanız fiyatlar ona göre değişkenlik arz ediyor. Dernek olarak çalışmalarımızda merdiven altını en aza indirdik. Fakat hala az da olsa devam ediyor. Burada tüketicinin şuna dikkat etmesi lazım. Çok ucuza satılan baklavaları tercih etmemelerini tavsiye ediyoruz. 200 liraya, 150 liraya baklava satılıyor. Bu gerçekten mümkün olmayan bir satış rakamı.

Bizim şu anda kullandığımız 1 kilo baklavadaki fıstık ve sade yağın maliyeti 550 lira ediyor. İki kalemden bahsediyorum. Unu, nişastası, şekeri, içi, gideri var. Tüketici sağlığını da dikkate alarak bunları (ucuz) tercih etmesin. Bunun yanında 500, 1000 liraya da satılıyor baklava. Bunlar tercih edilebilir, tüketilebilir. Hiçbir itirazımız yok. Ama kaliteli bir baklava yemek istediğinizde 2 bin lirayı buluyor."

Baklava satın alırken altın sarısı parlak bir renk olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Ağzınızda çıtır sesi duymanız, çiğneme ihtiyacı hissetmemeniz lazım. Bunu yerken boğazınızı yakmayacak, lezzet verecek size. Yeme ihtiyacı hissedeceksiniz, midenizi yakmayacak. Ama kalitesiz bir baklava aldığınızda bir dilim yersiniz ikinci dilim ağır olur yiyemezsiniz, boğazınızı yakar, midenizi yakar. Tüketici bildiği, tanıdığı, güvendiği yerlerden baklavasını alsın. Hatta baklavayı almadan da bir dilim istesin, tadına baksın da alsın" diye konuştu.

Yıldırım, online satışla yurt dışına da baklava gönderildiğini belirterek, bayram sebebiyle yurt dışı siparişlerde kısmen de olsa bir artışın söz konusu olduğunu söyledi.

Baklavanın bir el sanatı olduğunu ve sektörde çırak bulmakta zorluk yaşadıklarını dile getiren Yıldırım, İstanbul'da iki meslek lisesinde baklavacılık bölümü açıldığını, gelecek yıllarda diplomalı baklava ustaları yetişeceğini, böylece sektörün geleceğini de garanti altına alacaklarını sözlerine ekledi.