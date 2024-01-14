Pençe Kilit şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki çatışmada şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er. Emrullah Gülmez için Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin annesi Dürdane Gülmez gözyaşlarına boğulup güçlükle ayakta durabildi. Şehidin 7 kardeşi de tören sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin babası Hasan Gülmez'i ise protokol teskin etmeye çalıştı.

Mahalle meydanında düzenlenen cenaze töreni, öğle namazına müteakip başladı. İl Müftüsü Abdurrahman Kotan tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası helallik alındı. Silah arkadaşlarının omuzlarına alınan şehit Gülmez’in naaşı dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Gülmez'in 17 Ocak' günü dünyaya geldiği, şehit olmasa o gün arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutlayacağı öğrenildi.

Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze törenine, şehidin Libya’da görev yapan kardeşi P. Uzm. Çvş. Adem Gülmez de katıldı.

Şehit Üsteğmen Delen, son yolculuğuna uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, memleketi Aksaray'da toprağa verildi.

Törende oğlunun tabutuna sarılan şehidin babası Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" dedi.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in cenazesi, dün memleketi Aksaray'a getirildi. Cenaze bugün de babaevindeki helalliğin ardından tören için Ulu Cami'ye getirildi.

Törene Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, protokol üyeleri, askeri erkan, ailesi, yakınları ve binlerce kişi katıldı.

"Seni böyle mi görecektim koçum"

Delen'in birliğinden gelen askerlerin de katıldığı törende baba Bayram Delen, "Sen benim babamdın, hakkını helal et" diyerek oğlunun tabutuna sarıldı.

Oğlu ile son olarak şehit olduğu gün konuşan anne Zeynep Delen de tabuta sarılıp, "Koçum, seni böyle mi görecektim" deyip, gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin 8 aylık hamile kız kardeşi Büşra Aslan ise kardeşinin fotoğrafını öpüp, ağladı. 4 kardeşi bulunan şehidin kardeşlerinden Okan Delen de törende ağabeyinin asker şapkasını taktı.

Törenin ardından şehit Delen'in cenazesi, Aksaray Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'na memleketi Giresun’da son veda

Irak’ın Kuzey’inde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu'nda bölücü terör örgütü üyelerinin hain saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu memleketi Giresun’un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu’nun naaşı dün akşam askeri uçakla Ordu-Giresun Havaalanı'na oradan ise karayolu ile memleketi Giresun’un Görele ilçesine getirildi.

Şehit için bugün Görele Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. 3 çocuk babası Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu’nun cenaze törenine şehit yakınlarının yanı Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Celal Sami Tüfekci, Giresun Emniyet Müdürü Recep Güzelyazıcı, Giresun İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Özgür Özer, Giresun Belediye başkanı Aytekin Şenlikoğlu, TBMM İdari Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Giresun milletvekili Ali Temür, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Tören sonrası öğle namazının ardından şehit için cenaze namazı kılınırken, Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ilçenin Çatakkırı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Şehit İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar, son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan İstihkam Sözleşmeli Er Murat Atar'ın cenazesi, memleketi Ordu'da toprağa verildi.

22 yaşındaki şehidin Ünye Devlet Hastanesi morgundan alınan naaşı, İkizce ilçesi Bolluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Atar için ilçe meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Selma Atar ve kardeşleri taziyeleri kabul etti.

Murat Atar'ın naaşı, öğle vakti İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Bolluk Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Bekar olan Murat Atar'ın babası Vahip Atar'ın, 2021 yılında trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şehit Sözleşmeli Er Kemal Batur, Niğde'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur, memleketi Niğde'nin Himmetli köyünde toprağa verildi.

Şehidin Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan naaşı, merkeze bağlı Himmetli köyündeki ailesinin evine götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehit Batur için köy meydanında cenaze töreni düzenlendi.

Baba Cuma ve anne Hatice Batur ile yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

Şehit ağabeyinin kamuflajını giyerek cenaze törenine katılan şehidin kardeşi Cebrail Batur, tabutun önünde fotoğraf çektirdi, gözyaşı döktü.

Köy meydanında öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Sözleşmeli Er Evcin, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Muhammed Tunahan Evcin'in cenazesi, Eskişehir'in Alpu ilçesinde toprağa verildi.

Evcin'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak ailesinin Gökmeydan Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Evcin'in cenazesi, törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, şehit ailesi ve yakınlarının yanından ayrılmadı.

Evcin'in babası Nazif, annesi Ferah, kardeşleri Erdinç ve Ümmühan Evcin, cenaze namazı öncesi tabutun başında gözyaşı döktü.

Baba Nazif Evcin, oğlunun tabutunu öperek, "Şehitlerimize dua edin. Muhammed'im pırlanta gibi. Muhammed'im Allah'a emanet. Kandil günü arkadaşlarıyla birlikte bizim kandilimizi kutladı. Allah için dua edin, birlik beraberliğe ihtiyacımız var" dedi.

Öğle namazı sonrası helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı, İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından dua edildi.

Namazın ardından Evcin'in tabutu askeri erkan tarafından omuzlara alınarak top arabasına taşındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atıldı.