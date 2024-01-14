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Türkiye
DHA 14.01.2024 13:11

Düzce'de hafif ticari araç tıra çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzce’de hafif ticari araç tıra arkadan çarpıp takla attı. Bariyerlere çarpıp devrilen araçta 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Düzce'de hafif ticari araç tıra çarpıp takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya istikametinden Bolu istikametine seyir halinde olan Barış D. idaresindeki hafif ticari araç, aynı istikamette bulunan Fatih P. idaresindeki tıra arkadan çarparak savruldu.

Savrulan hafif ticari araç, bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa süre içerisinde ulaşan itfaiye ekipleri araç içerisinde sürücü Barış D. ve yanında yolcu olarak bulunan Yavuz Selim Aşıkoğlu’nun sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç sürücüsü Barış D., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, yolcu Yavuz Selim Aşıkoğlu'nun ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yavuz Selim Aşıkoğlu’nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza sebebi ile tek şeritten ilerleyen trafik, aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Düzce Trafik Kazası
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