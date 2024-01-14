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Türkiye
İHA 14.01.2024 12:46

Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Burdur-Antalya karayolunda seyir halinde olan bir tırda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına alırken tır kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeyken alev alan tır kullanılamaz hale geldi

Burdur’dan Antalya istikametine gitmekte olan Ahmet K. idaresindeki tırın kupa kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı gören Ahmet K. aracı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi ile söndürülen yangında tır yanarak kullanılamaz hale gelirken yangın nedeniyle Burdur Antalya karayolu yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı.

Tırın yoldan kaldırılmasıyla yol tekrardan trafiğe açıldı.

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