Hakkari'de araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü

Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok köye ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova'da, kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi geçti.
Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü, Karayolları ekipleri de bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.
Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçe merkezinde vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının çevresini temizledi.
298 yol ulaşıma kapandı
Yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.