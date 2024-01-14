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Türkiye
AA 14.01.2024 11:51

Hakkari'de araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığı yarım metreyi geçerken, hayat adeta durma noktası geldi. Yüksekova-Van ve Yüksekova-Şemdinli Karayolu'nda tipiden dolayı sürücüler zor anlar yaşadı. Yüksekova'da kar nedeniyle araçlar ve tek katlı evler karla kaplandı.

Hakkari'de araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü

Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok köye ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova'da, kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi geçti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü, Karayolları ekipleri de bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçe merkezinde vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının çevresini temizledi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

298 yol ulaşıma kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.

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