Hakkari'de araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü

Yoğun kar ve tipi nedeniyle birçok köye ulaşımın sağlanamadığı Yüksekova'da, kar kalınlığı ilçe merkezinde yarım metreyi geçti.

[Fotoğraf: DHA]

Ulaşımda aksamaların yaşandığı ilçede, belediye ekipleri vatandaşların mağdur olmaması için ana cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü, Karayolları ekipleri de bağlantı yollarında kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

[Fotoğraf: İHA]

Tek katlı evlerin ve araçların karla kaplandığı ilçe merkezinde vatandaşlar, evlerinin önünü ve araçlarının çevresini temizledi.

[Fotoğraf: İHA]

298 yol ulaşıma kapandı

Yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 298 yerleşim biriminin yolu kapandı.

[Fotoğraf: AA]

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışma yürüten karla mücadele ekipleri, yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar küreme çalışması yapıyor.