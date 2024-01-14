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Türkiye
İHA 14.01.2024 11:21

Ankara'da elektronik yedek parça üretim fabrikasında yangın

Ankara Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektronik yedek parça üretim fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ankara'da elektronik yedek parça üretim fabrikasında yangın
[Fotograf: İHA]

Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi, polis ekipleri de olası patlamalara karşı çevredekileri bölgeden uzaklaştırdı.

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrikada hasara yol açtı.

Yangında yaralanan olmadı

Fabrikanın Genel Müdürü Yaman Tunaoğlu, ilk aldıkları bilgiye göre, yangının sabah saatlerinde paketleme alanında çıktığını söyledi.

İşçilerin hemen Sincan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki itfaiyeye haber verdiğini aktaran Tunaoğlu, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Yangında herhangi bir işçinin yaralanmadığını, yangının maddi boyutunu da henüz bilmediklerini belirten Tunaoğlu, "Hızlı bir şekilde yayılıyordu ama ekipler kontrol altına aldı. Umarım böyle atlatmış olacağız" diye konuştu.

Bu arada, yangının çıktığı sırada panik atağı bulunduğu kaydedilen bir kadın işçi fenalık geçirdi. İşçiye, olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.

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