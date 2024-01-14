Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına alarak Üsküdar Polis Merkezi'ne götürdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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