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Türkiye
AA 14.01.2024 11:26

Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İstanbul Üsküdar'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Kadıköy istikametine ilerleyen cip, Acıbadem kavşağı yakınında motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle cipin altında kalarak sürüklenen motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, alkollü olduğu iddia edilen cip sürücüsünü gözaltına alarak Üsküdar Polis Merkezi'ne götürdü.

Motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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