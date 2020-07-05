Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı gibi başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik de bölgede yürüttüğü yoğun arama tarama faaliyetleri ile teröristlere ait sığınak, barınak ve mağaralara girerek mühimmatları imha ediyor.

#PençeKaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait;

4 AK-47 P. Tf., bir 81 mm havan ile 430 Doçka uçaksavar mühimmatı, 40 el bombası, 19 havan mühimmatı, 20 RPG-7 mühimmatı ve 34 bombaatar mühimmatı ele geçirildi.https://t.co/ICeBkEDPTT pic.twitter.com/xq1G7m4TCm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 5, 2020

Komandoların Haftanin bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyetlerinde 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 40 adet el bombası, 400 adet AK-47 mühimmatı, 430 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 120 adet 12,7 milimetre uçaksavar mühimmatı, 1010 adet 5,56 milimetre mühimmat, 16 adet 81 milimetre havan mühimmatı, 3 adet 120 milimetre havan mühimmatı, 34 adet 40 milimetre bombaatar mühimmatı, 64 tapa, 18 RPG -7 sevk fişeği, 17 adet antipersonel RPG-7 mühimmatı, 3 adet antitank RPG-7 mühimmatı, bir Doçka namlusu, 150 adet av fişeği, 5 kilogram yaprak ve toz barut, 4 elektrikli fünye, 2 kilogram TNT kalıbı ve bir keskin nişancı dürbünü ele geçirildi.