Kuruçeşme'de restoran işleten Mert Güler, İstanbul Boğazı'nda tur gezisi yapan lüks yatlardan gelen talep üzerine drone ile paket servisi hizmeti vermeye başladı.

Restoranda hazırlanan siparişler, drone ile İstanbul Boğazı'ndaki yatlara götürülüyor.

İstanbul Boğazı'nda bir ilk

Restoran işletmecisi Mert Güler, şunları söyledi:

"Gelen sipariş üzerine restoranımızdan kaldırdığımız drone ile boğazda tur yapan lüks teknelere paket servisi yapmaya başladık. İstanbul Boğazı'nda bir ilki gerçekleştiriyoruz. Boğazdaki teknelere motosikletli kurye servisi yapamadığımız için ve müşterilerimizden gelen talepleri geri çevirmemek için paketlerimizi drone ile göndermeyi başardık. Bu sayede daha hijyenik ve daha iyi bir servis sağlıyoruz müşterilerimiz de biz de memnunuz."

"Yemekler el değmeden geliyor"

Sipariş veren bir yatın kaptanı Saffet Köseoğlu "Teknelerimizle boğaz turu yapıyoruz. Misafirlerimizin yemek talepleri oluyor. Biz de bu talebi dışarıdaki bir restorandan karşılıyoruz. Yemekler drone ile el değmeden teknemize geliyor. Gelen yemekleri hijyen ortamında ikinci bir el değmeden misafirlerimize servis ediyoruz" dedi.