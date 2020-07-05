Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın olduğu bölgeyi inceledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu

Kaldırım, kayıp olan 3 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Vali Kaldırım, hastaneye götürülen 122 kişiden 114'ünün iyileşerek taburcu edildiğini belirterek şunları söyledi:

"6'sı yaralı olarak ilimizde tedavileri devam ediyor. 5'inin durumu gayet iyi. Biri ağır. Kartal Yanık Hastanesinde bulunan 2 vatandaşımız var. Durumları iyi.

Cumhurbaşkanımız beni defalarca aradı bilgi aldı, talimatlar verdi. İçişleri Bakanımızla görüştü. O da süreci yakinen takip etti. Takip etmeye de devam ediyor."

Olay

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan 122 kişiden 114'ü taburcu edildi. Kayıp bir kişi ise aranıyor.

