Sakarya'da 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya'daki havai fişek fabrikasındaki patlama sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, patlamanın olduğu bölgeyi inceledi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 6 oldu
Kaldırım, kayıp olan 3 kişiden 2'sinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Vali Kaldırım, hastaneye götürülen 122 kişiden 114'ünün iyileşerek taburcu edildiğini belirterek şunları söyledi:
"6'sı yaralı olarak ilimizde tedavileri devam ediyor. 5'inin durumu gayet iyi. Biri ağır. Kartal Yanık Hastanesinde bulunan 2 vatandaşımız var. Durumları iyi.
Cumhurbaşkanımız beni defalarca aradı bilgi aldı, talimatlar verdi. İçişleri Bakanımızla görüştü. O da süreci yakinen takip etti. Takip etmeye de devam ediyor."
Olay
Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında 3 Temmuz günü patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.
Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan 122 kişiden 114'ü taburcu edildi. Kayıp bir kişi ise aranıyor.