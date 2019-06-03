Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekatı kapsamında, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı hız kesmeden devam ediyor.

8 gündür süren harekatta görev yapan komandolar, 3 bin metre rakım ve sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir ortadan kaldırarak ilerliyor.

Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerinin yanı sıra 4 komando tugayının katıldığı harekat kapsamında, insansız hava araçları (İHA) ile belirlenen terör hedefleri, obüsler, uçaklar ve yerli üretim ATAK taarruz helikopterleriyle tek tek imha ediliyor.

Sınıra sevkiyat sürüyor

Harekatın yürütüldüğü Hakurk'un karşısındaki Derecik ilçesinde gece boyunca helikopter hareketliliği sürdü. Derecik'te konuşlu 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına çok sayıda askeri personel ve araç sevkiyatı yapıldı.

Yüksekova ve Şemdinli yönünden gelen askeri araç konvoyu, sinyal bozucu zırhlı araçlar eşliğinde Derecik'e girdi. 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığına gelen askeri personel, helikopterlerle harekatın yürütüldüğü Hakurk bölgesine sevk ediliyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 28 olduğu duyuruldu. Harekatta görev yapan komandoların 3 bin metre rakımda, sıfırın altında 10 dereceye varan soğukta, sarp kayalıklardaki terör hedeflerini bir bir vurarak ilerlediği belirtildi.

Kaynak: DHA