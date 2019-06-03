Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, YTB’nin yurt dışı vatandaşlar, soydaş ve akraba topluluklar ile uluslararası öğrenciler olmak üzere üç ana faaliyet alanı olduğunu belirterek, kurumun bu faaliyet alanlarında çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

YTB’nin çalışmalarıyla Türkiye’nin dış politikasına önemli katkılar sunduğunu ifade eden Eren, aynı zamanda yurt dışında yaşayan vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilendikleri ve her zaman onların yanında olmaya çalıştıklarının altını çizdi.

"YTB, Türkiye’nin dış politikasına önemli katkılar sunuyor"

Eren, "YTB, ülkemizin özellikle son yıllarda ortaya koymuş olduğu güçlü insani ve girişimci dış politikaya aktif katkılar sunarken, diğer yandan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Dünyanın neresinde bir vatandaşımızın başı dara düşse, tüm imkanlarımızla orada olmak bizim boynumuzun borcudur’ talimatları doğrultusunda hareket etmenin azmi ve gayreti içerisindedir" dedi.

Abdullah Eren mesajına şöyle devam etti:

"Bizlerle birlikte bu azim ve gayreti ortaya koymanın derdinde olan bütün mesai arkadaşlarımla beraber yurt dışındaki ve yurt içindeki vatandaşlarımızın, soydaş ve akraba topluluklarımızın, uluslararası öğrencilerimizin, yüzü kıblemize dönük coğrafyaların mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, tüm insanlık için huzur ve esenlik diliyorum."

Kaynak: TRT Haber