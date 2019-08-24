Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekatları ile PKK'lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı’nda Haftanin bölgesine düzenlenen hava harekâtları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/SfRGRBSioU — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2019

Kaynak: TR THaber