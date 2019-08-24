Ankara'dan, Gümeli beldesi Bacaklı Yaylasına gelen 12 kişilik ekip, bölgede kamp kurdu. Ekipten 2'si kadın 6 kişi, ormanlık alanda gezintiye çıktı.

Havanın kararmasıyla geri dönemeyen ve kayalık alanda mahsur kalan 6 kişi, telefonla yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye giden AFAD ve jandarma ekipleri, mahsur kalanlara seslerini duyurabilmek için belirli aralıklarla hoparlörlerden anons yaptı.

Ekipler, mahsur kalan kişilerle cep telefonuyla irtibata geçerek yol tarifiyle ormanlık alanda arama yaptı. Kayalık alandaki 6 kişi, yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından bulundu. Ekipler, halat yardımıyla 6 kişiyi bulundukları yerden çıkardı.

Kurtarılan 2'si kadın 6 kişi, ekiplerle kamp kurdukları alana geçmelerinin ardından sağlık ekiplerince kontrol edildi.

Kaynak: AA, TRT Haber