Havayolu şirketi, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme dönemindeki bilet satışı uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs'tan, 1 Haziran 2021’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler."