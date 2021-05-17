Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pegasus yolcuları biletlerini ibraz ederek seyahat edebilecek
[Fotoğraf: AA]
Pegasus Havayolları, kademeli normalleşme tedbirleri kapsamında, 17 Mayıs-1 Haziran'da uygulanacak kısıtlamaların geçerli olduğu saatlerde, yolcuların seyahat izin belgesine ihtiyaç duymadan biletlerini ibraz ederek, uçuş yapabileceklerini açıkladı.
Havayolu şirketi, sosyal medya hesabından kademeli normalleşme dönemindeki bilet satışı uygulamasıyla ilgili açıklamada bulundu.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Mayıs'tan, 1 Haziran 2021’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler."
????DUYURU????— Pegasus Hava Yolları (@ucurbenipegasus) May 16, 2021
17 Mayıs’tan 1 Haziran 2021’e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinde uçuşu olan misafirlerimiz, seyahatlerine ait mobil uçuş kartı, bilet görüntüsü gibi uçuşu olduğuna dair bir belge ibrazı ile seyahatlerini gerçekleştirebilirler. #PegasusSağlıklıUçuşlar
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Hava Yolu
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