Haber Giriş: 16 Mayıs 2021 Pazar 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Amatör paraşütçü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Gürle Dağından paraşütle atlayan ve yaklaşık 7 saattir haber alınamayan 37 yaşındaki Muammer Yolcu’nun cansız bedenine ulaşıldı.
Amatör yamaç paraşütü sporcusu Muammer Yolcu, ailesi ve arkadaşları ile birlikte Orhangazi'deki Gürle Dağı'na gitti. Dağdan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.
Elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu bölgede bir süre sonra gözden kayboldu.
Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Eğrenti Tüzü mevkiinde, atlayış yaptığı yerden kuş uçuşu yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Muammer Yolcu'nun cansız bedenine ulaştı.
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