Amatör yamaç paraşütü sporcusu Muammer Yolcu, ailesi ve arkadaşları ile birlikte Orhangazi'deki Gürle Dağı'na gitti. Dağdan yamaç paraşütü ile atlayış yaptı.

Elverişsiz hava koşullarının etkili olduğu bölgede bir süre sonra gözden kayboldu.

Ailesi ve arkadaşlarının ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Eğrenti Tüzü mevkiinde, atlayış yaptığı yerden kuş uçuşu yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Muammer Yolcu'nun cansız bedenine ulaştı.

