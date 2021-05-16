Yeşiltepe-Kepez karayolu mevkisinde, bir toptan markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen ekipler, güzergahın bir bölümünü ulaşıma kapattı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesindeki bir toptan markette çıkan yangın, yaklaşık 4 saatlik müdahale sonrasında kontrol altına alındı. pic.twitter.com/uR7nx44G7V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 16, 2021

İtfaiye ekipleri, yangının etkisiyle elektriği kesilen toptan marketin kepenklerini keserek alevlere müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangının benzin istasyonlarına sıçraması önlendi

Toptan marketin yanında bulunan iki benzin istasyonuna yangının sıçramaması için Zonguldak Belediyesi ile ilçe belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra su tankerlerinden destek istendi.

Ekipler, benzin istasyonlarının giriş bölümüne köpük sıkarak alevlerin sıçramasına engel olmaya çalıştı. Bazı vatandaşlar da yangın hortumunu taşıyarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı.

Öte yandan tedbir amacıyla bölgenin elektriği kesildi. Yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

"Geçmiş olsun hepimize"

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, "Buradaki kritik nokta benzinliğe geçmesini önlemekti. Orada itfaiye ekiplerimiz ciddi mücadele verdiler. O aleve karşı mücadele etmek kolay bir şey değildi. Bence kritik aşama oydu. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Çevre ilçelerimizden de takviye kuvvetlerimiz geldi. Ortak bir mücadeleyle aşıldı ve çok da önemli bir yangının önüne geçilmiş oldu. Benzinliklere sirayet etmesi demek Ereğli'de çok ciddi bir sıkıntı yaratacaktı, geçmiş olsun hepimize" dedi.



