Kastamonu’nun Araç ilçesinde bulunan semt pazarında aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup kadın, alışveriş yapmak için geldikleri semt pazarında karşılaştı.

Kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kadınlar, tezgahlardan aldıkları onlarca sebze ve meyveyi birbirine fırlattı. Kavga, zabıta ve esnafın araya girmesi ile sonlandı.

Çıkan kavgada esnafın ürünleri zarar görürken olayda yaralanan olmadı. O anlar kameralara yansıdı.