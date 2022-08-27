Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:50Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Zonguldak'ta 13 yaşındaki çocuk kalp krizi geçirdi
[Fotograf: TRT Haber]
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde denize kaçan topunu almak için koşan Hüseyin Yavuz Çorak kalp krizi geçirdi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ailesiyle birlikte sahil kenarında oturan Hüseyin Yavuz Çorak, topu denize kaçınca koşarak almak istedi. Koşarak denize giren çocuk suyun üstünde hareketsiz kaldı.
Suyun üstünde yüz üstü duran çocuk yakınları tarafından denizden çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekibi çocuğa ilk müdahalede bulundu.
Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.
Etiketler: Zonguldak Kalp Sağlığı
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