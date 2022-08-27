Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orman Genel Müdürlüğü 338 sözleşmeli personel alacak
[Fotograf: AA]
Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 338 sözleşmeli personel istihdam edilecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Genel Müdürlüğün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere "yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" 338 sözleşmeli personel alınacak.
Alım yapılacak kadrolar arasında mühendis, avukat, biyolog, tekniker, teknisyen, büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför ve temizlik görevlisi yer alıyor.
Adaylar, 1-10 Eylül tarihlerinde e-Devlet üzerinden (Orman Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresini kullanarak) başvuru yapabilecek.
Etiketler: E-Devlet İstihdam KPSS Tarım ve Orman Bakanlığı
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