İstanbul Arnavutköy'de bir inşaata dün akşam saatlerinde yıldırım düştü. Bu sırada inşaatta çalışan Ömer Kılıç yaralandı. Bir anda yere yığılan ve inşaattan düşme tehlikesi yaşayan Kılıç'ın yardımına arkadaşları koştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiyi, Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahalesinin ardından Kılıç, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine sevk edildi. Ömer Kılıç'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.