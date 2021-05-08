İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda pazarlar bugün saat 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Tam kapanma nedeniyle günlerdir tezgah açamayan pazarcılar gece İstanbul Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti.

Halin girişi ve içinde yoğunluk oluştu. Polis ve güvenlik ekipleri, yoğunluğunu azaltmak için çeşitli noktalarda güvenlik önlemi aldı. Ayrıca, gece yarısı halde oluşan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.

"Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu"

Halde yoğunluk olduğu söyleyen hal esnafı Hasan Dalgalı, "Pazarların yeniden açılması dolayısıyla halimizde iki gündür yoğunluk var. Bazı mallarımızda fiyat artışı söz konusu. Şu an pazarcı esnafı en çok çilek, kayısı ve domates tercih ediyor. Çilekler şu anda 14 liradan domates ise 3 buçuk lira ile 5 lira arasında satılıyor. Diğer meyve ve sebzelerde bir artış söz konusu değil" dedi.

"Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda"

Hal esnafı Nihat Dayan, "Hafta içi pazarlar olmadığı zaman hal ölü durumda. O yüzden bugün yoğunluk söz konusu. Esnaf mal alsa da tereddüt ediyor 'acaba bu ürünü satabilir miyim' diyor. Biz en çok domates satıyoruz. Bizde domatesin kilosunu 3 buçuk lira ile 4 buçuk lira arasında satıyor" dedi.

"Bugün elimizde mal kalırsa çöpe atmamız gerekecek"

Halden aldığı mallarla Güngören pazarına satacağını belirten pazarcı Abdulkadir Kocaağa, "Halden sebze aldık. Aldığımız mallar oldukça pahalı. Şu an yoğunluktan dolayı hale girmekte zorlandık" diye konuştu. Pazarcı Selahattin Dinç ise "Pazarların sadece cumartesi olması biz pazarcılar için çok sıkıntılı bir durum. Bugün elimizde mal kalırsa malları çöpe atmamız gerekecek" diye konuştu.