İsrail rejimince Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate atılan ses bombaları, çok sayıda Müslüman'ın yaralanmasına sebep oldu.

İsrail'in bölge halkına yönelik insanlık dışı muamelesi dünya genelinde tepki topladı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım da, İsrail polisinin saldırgan tutumunu protesto etmek isteyenlere gece yarısı bir çağrıda bulundu.

İHH Başkanı Yıldırım, sosyal medyadan "İstanbul’daki tüm kardeşlerimizi Filistin ve Türkiye bayraklarıyla İsrail Başkonsolosluğu önüne davet ediyoruz" mesajını paylaştı.

Çok geçmeden yüzlerce İstanbullu, Beşiktaş Levent’te toplandı. Eylemciler, konsolosluk önünde bir süre bekledikten sonra olaysız şekilde dağıldı.