Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Kütahya ve Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanağın etkili olması tahmin ediliyor.

Yağışların öğle saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli ve Çankırı, akşam ve gece saatlerinde Çorum, Amasya, Tokat, Çankırı, Samsun ve Ordu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması bekleniyor.