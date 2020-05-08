Ekipler, nostalji bahçeleri başta olmak üzere ilçe genelindeki parkları steril hale getirmek için çalıştı. Bir süredir kapalı olduğu için bahçelerin uzayan çimlerini biçen ekipler, yürüyüş yollarını da süpürerek temiz hale getirdi.

Ayrıca yaşlıların dinleneceği bankları tadilattan geçiren ekipler, çocukların zaman geçireceği spor aletleri ve oyun gruplarını da temizledi.

[Fotoğraf: AA]

Parklar pazar günün itibaren kullanıma hazır olacak

Yazılı açıklama yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, parkların pazar gününden itibaren yaşam alanı olarak kullanıma hazır olacağını aktardı.

Çağırıcı, normalleşme sürecine girilen bu dönemde biraz yürüyüş yapmanın ve nefes almanın 65 yaş ve üstü ile çocuk ve gençlerin de hakkı olduğunu belirterek, "Bugüne kadar kurallara uyarak bize verdikleri destekten dolayı hem büyüklerimize hem de gençlerimize çok teşekkür ederim. İnşallah hep beraber parklarda sınırsız zaman geçireceğimiz zamanlar çok yakın" ifadelerini kullandı.

Park ve bahçeler, pazar günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında açık olacak.